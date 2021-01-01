Kaplıkaya Mahallesi'nde oturduğu binada 5'inci katın balkonuna çıkan Hüseyin Sayır (66),hava aldığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek zemin kata düştü.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; Sayır'ın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.