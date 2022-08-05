Bursa'da 4.5 milyon liralık dolandırıcılık

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütüne para yardımı yaptığını söylediği H.Ü.'den yaklaşık 4,5 milyon TL’lik para ve ziynet eşyası alan Hasan Akbaş (19), kaçmaya çalışırken terminalde yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Akbaş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan Hasan Akbaş, Almanya’dan emekli H.Ü.’yü arayıp, terör örgütüne yardım ettiğini ve bu durumun düzeltilmesi için para vermesi gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine H.Ü., 298 bin 555 TL, 200 bin Euro ve yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet eşyası dahil toplam 4,5 milyon TL’yi bulan para ve ziynet eşyalarını Hasan Akbaş'a verdi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.Ü., durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan Akbaş'ın para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra terminalden otobüse bindiğini saptadı.
Otobüs şoförü ile irtibata geçen ekipler, otobüsün Bozüyük Terminali’nde duracağını belirleyince Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Hasan Akbaş, polis ekiplerince Bozüyük Terminali’nde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin sırt çantasında ise H.Ü.’den aldığı para ve ziynet eşyaları bulundu. Bulunan para ve ziynet eşyalar H.Ü.’ye teslim edildi.
* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.
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