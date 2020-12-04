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Bursa Cuma namazı saati: 4 Aralık Cuma namazı kaçta Bursa ?

Bursa Cuma namazı saati, 4 Aralık Cuma namazı için hazırlıklarını yapan Bursalılar tarafından araştırılıyor. Cuma namazını eda edecek Bursalılar hemen her hafta olduğu gibi bu hafta da 'Cuma namazı kaçta?' Sorusunun cevabını merak ediyor. Peki 4 Aralık Bursa Cuma namazı kaçta? Cuma namazı kaçta Bursa? İşte Bursa Cuma vakti...

04.12.2020 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa Cuma namazı saati: 4 Aralık Cuma namazı kaçta Bursa ?

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 4 Aralık günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 4 Aralık Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 4 Aralık 2020

Bursa Cuma namazı saati: 12.59

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04 Aralık 2020 Cuma06:3308:0312:5915:2417:4519:10
05 Aralık 2020 Cumartesi06:3408:0412:5915:2417:4519:10
06 Aralık 2020 Pazar06:3508:0513:0015:2417:4519:10
07 Aralık 2020 Pazartesi06:3508:0613:0015:2417:4519:10
08 Aralık 2020 Salı06:3608:0713:0115:2417:4519:10
09 Aralık 2020 Çarşamba06:3708:0713:0115:2417:4519:10
10 Aralık 2020 Perşembe06:3808:0813:0215:2417:4519:10


CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Engellilik: Cennete Kavuşturan İmtihan"

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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