Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 4 Aralık günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 4 Aralık Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 4 Aralık 2020

Bursa Cuma namazı saati: 12.59

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 04 Aralık 2020 Cuma 06:33 08:03 12:59 15:24 17:45 19:10 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:34 08:04 12:59 15:24 17:45 19:10 06 Aralık 2020 Pazar 06:35 08:05 13:00 15:24 17:45 19:10 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:35 08:06 13:00 15:24 17:45 19:10 08 Aralık 2020 Salı 06:36 08:07 13:01 15:24 17:45 19:10 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:37 08:07 13:01 15:24 17:45 19:10 10 Aralık 2020 Perşembe 06:38 08:08 13:02 15:24 17:45 19:10



CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Engellilik: Cennete Kavuşturan İmtihan"

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.