Bursa Cuma saati öncesi kentte bulunan cami ve mescitlerde tüm hazırlıklar tamamlandı. Öğle ezanının okunmasıyla birlikte Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar cami ve mescitlere akın edecek. Peki; Bursa Cuma namazı saat kaçta? 21 Aralık 2018 Cuma saati ve namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. İşte detaylar...

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 21 ARALIK

Bursa Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Öte yandan Bursa haftalık namaz vakitleri de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Cuma namazı öğle namazı saatinde eda edildiği için Bursa öğle namazı saati de araştırılıyor.

Bursa Cuma namazı saati 21 Aralık: 13.08

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 21 Aralık 2018 Cuma 06:44 08:15 13:08 15:27 17:48 19:13 22 Aralık 2018 Cumartesi 06:45 08:16 13:08 15:28 17:48 19:14 23 Aralık 2018 Pazar 06:45 08:16 13:09 15:28 17:49 19:14 24 Aralık 2018 Pazartesi 06:46 08:17 13:09 15:29 17:49 19:15 25 Aralık 2018 Salı 06:46 08:17 13:10 15:29 17:50 19:15 26 Aralık 2018 Çarşamba 06:47 08:18 13:10 15:30 17:51 19:16 27 Aralık 2018 Perşembe 06:47 08:18 13:11 15:31 17:51 19:17

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın.

Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.