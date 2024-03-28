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        Haberler Sağlık Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor

        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor

        Araştırmaya göre yüz özellikleri annenin hamilelik sırasında yediklerinden etkilenebilir. Bilim insanları, protein açısından zengin beslenmenin daha geniş burun ve çeneye yol açtığını gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:53
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        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
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        Yapılan bir araştırmaya göre, her insanın kendine özgü yüz hatları, annelerinin hamilelik sırasında yediklerinden etkilenmiş olabileceğini ortaya koydu. Buna göre, protein açısından zengin diyetler daha geniş buruna ve çeneye yol açıyor olabilir.

        Daily Mail'de yer alan habere göre, kafatası şeklinden burundaki kıkırdak miktarına kadar insanların görünüşlerindeki ince farklılıklar, anne karnında beslenme tarafından tetiklenen genler tarafından yapılıyor. Hamilelik sırasında ne kadar çok protein tüketilirse, 'mTORC1' olarak bilinen bu genler o kadar aktif hale geliyor.

        Araştırmacılar, bunun burun uzunluğunu ve burun deliklerinin genişliğini, yanakların şeklini ve çenenin belirginliğini değiştirerek bir bebeğin yüz görünümüne 'ince ayar' yapabileceğini ifade etti.

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        ÇOCUKLARIN GÖRÜNÜMÜNDEN KISMEN ANNE SORUMLU

        Bir insan yüzünün temel görünümü ebeveynlerin genleri tarafından belirlenirken, kardeşler genellikle oldukça farklı görünür. Tek yumurta ikizleri bile asla tam olarak aynı değil. Bu ince farklılıkların nedeni bilim insanlarını uzun süredir şaşırtıyordu; ancak şimdi annenin diyetinin çocukların görünümünden kısmen sorumlu olduğuna inanılıyor.

        Nature Communications'da yayınlanan bir çalışmada, uluslararası araştırmacılar şunları belirtti: "Annenin diyetindeki protein seviyesinin modülasyonunun mTORC1 aktivitesini düzenlediğini ve bunun da embriyoların kraniyofasiyal (kafa, yüz, çene) şeklinde ince ama belirgin değişikliklere yol açtığını bulduk."

        Bu durumun farklı yüz özelliklerinden oluşan bir 'spektruma' yol açtığını söylediler.

        HAMİLE FARELERE VE BALIKLARA FARKLI DİYETLER VERİLDİ

        Hamile farelere ve balıklara farklı diyetler verildi. Araştırmacılar bunun rahimlerindeki mTORC1 sinyalini değiştirdiğini ve yavrularına belirli yüz özellikleri verdiklerini buldular.

        Yüksek proteinli diyetlerin, daha belirgin çene ve daha kalın burun kıkırdağı ile genişlemiş yüz hatlarına neden olduğu gösterildi. Bununla birlikte, annelerin daha düşük proteinli gıdalarla beslenmesi daha ince yüzlere ve daha sivri yüz hatlarına yol açtı.

        Araştırmacılar, bu olgunun bazı hayvanlara doğdukları ortama bağlı olarak bir avantaj sağlayabileceğini söyledi.

        Bazı balık türlerinde, anneleri düşük besinli bir diyet tüketiyorsa, bebeklerin daha uzun, daha ince burunlara sahip olma olasılığı daha yüksek. Bu da yavrulara, yiyecek bulmanın düşük olduğu bölgelerde yiyecek ararken avantaj sağlıyor.

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