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        Haberler Dünya Burning Man Festivali faciasına soruşturma: 1 kişi öldü, binlerce kişi mahsur kaldı

        Burning Man Festivali faciasına soruşturma: 1 kişi öldü, binlerce kişi mahsur kaldı

        ABD'nin Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man müzik festivalinin düzenlendiği alanda şiddetli yağışlar sebebiyle binlerce kişi mahsur kaldı, bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:20
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          Nevada'nın Black Rock Çölü'nde her yıl düzenlenen Burning Man Festivali bu yıl faciaya dönüştü. 70 binden fazla katılımcı yoğun yağışların bölgeye erişimi kesmesi nedeniyle mahsur kaldı.

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          Herhangi bir sıkıntı bildirilmemesine rağmen, katılımcılara yiyecek, su ve yakıt tasarrufu yapmaları talimatı verildi.

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          Festival alanına giriş ve çıkışta acil durum araçları dışında tüm trafik durdurulurken yerel yetkililer, bazı katılımcıların alandan çıktığını ancak koşulların araçların çıkamayacağı kadar ıslak ve çamurlu olduğunu ve birçok katılımcının alanda günlerce mahsur kalabileceğini söyledi.

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          Festivalde 1 kişi hayatını kaybederken, meydana gelen ölümün araştırıldığı açıklandı.

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          Kuzey Nevada'daki Pershing İlçesi Şerif Ofisi, ölümün 'yağmur olayı sırasında' meydana geldiğini duyururken, yapılan açıklamada, "Bu ölüm halen soruşturma altında olduğundan, şu anda daha fazla bilgi mevcut değil" ifadesine yer verildi.

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          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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