İstanbul Burgazada'daki kaçak ahırların yıkımından sonra atlar, Büyükada'ya götürüldü.

Adalar'daki ruam karantinası geçtiğimiz günlerde sona ermiş ve önceki gün Burgazada'da bulunan kaçak ahırların yıkımına başlanmıştı. Çalışmaların ardından yıkılan ahırlarda kalan atlar Büyükada'ya taşındı.

Atlar gemiye yüklenerek Büyükada'daki İBB'ye ait ahırlara götürüldü. Atların gemi ile Büyükada'ya taşınması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.