Burgan Bank Genel Müdürü Dinç: Türk ekonomisine yönelik yatırım iştahı arttı

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, bankanın dijital bankacılık markası ON'un 2. yılını doldurması sebebiyle düzenlenen toplantıda sektör ve Türk ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 yılını değerlendirirken ekonomi ve bankacılık sektörü açısından yılı seçim öncesi ve seçim sonrası şeklinde ikiye ayırmak gerektiğini belirten Dinç, “Seçim öncesinde iyi bir kredi büyümesi gördük. Daha sonra yeni ekonomi yönetimi ile birlikte sıkılaşma süreci başladı. Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti, ülke risk priminde (CDS) hızlı bir gerileme yaşandı" dedi.

Atılan bu adımların Türk ekonomisine yönelik güveni artırdığını belirten Dinç yurt dışından ilginin ve yatırım iştahının arttığını ifade etti. Murat Dinç, 2024'te dünyada olduğu gibi Türkiye'de de faiz artırımlarının sona erebileceğini düşündüklerini belirterek şu anda son yıllara göre geleceğe en pozitif baktıkları dönemde olduğunu söyledi.

Bankacılık sektörünün de büyümesini sürdürmesini beklediğini belirten Burgan Bank Genel Müdürü Dinç "Bankalar çok sağlam ve sağlıklı durumda. 2 yıldır sorunlu kredi girişi görmedik. Batık kredi yok. Ortaklarımız bizleri destekliyor. Burgan Bank olarak Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz ve sürekli yatırımlarımızı artırıyoruz” dedi.

Burgan Bank'ın 2023'ün ilk 3 çeyreğindeki performansıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Dinç, şöyle konuştu;

“ON Dijital Bankacılıkta; müşteri edinimimiz 2022 yıl sonuna göre yüzde 33 büyürken müşteri sayımız 600 bine ulaştı. Kredi ürünlerimizde alternatif dağıtım kanallarının güçlü iş birlikleri sayesinde 2022 yıl sonuna kıyasla üçüncü çeyrek sonunda yüzde 99’luk bir büyüme sağladık. 2022 yıl sonuna göre mevduattaki varlığımızı da yüzde 33 oranında artırmayı başardık.”

KOMİSYON GELİRLERİNDE YÜZDE 179'LUK ARTIŞ

Dijital yatırım ürünlerinde; aktif olarak yatırım fonu işlemi yapan müşteri sayısını Eylül sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 57, fon gelirini ise yüzde 67 artırdıklarının altını çizen Murat Dinç sözlerine şöyle devam etti:

“Hisse senedi işlemlerinden elde edilen komisyon geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 179 artış gösterdi. Müşterilerimiz ile buluşturduğumuz ON FX platformundan, döviz işlemlerinin yüzde 29’u gerçekleştirildi.”

ON Dijital Bankacılık’ın rakamsal başarılarının yılın 3. çeyreğinde de yine ödül ile taçlandırıldığını belirten Murat Dinç, “Sektörün en prestijli ödüllerinden olan Global Banking and Finance ödüllerinde 2 yıl üst üste başarı göstererek 2023 yılında hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en iyi Dijital Bankacılık Platformu seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

HEDEF 5 YILDA 5 MİLYON MÜŞTERİ

Müşterilerin, ON’un dünyasına adım attıkları ilk andan itibaren rahat bankacılığı ve kazandıran dünyayı deneyimlemeye başladıklarını belirten Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan şöyle konuştu:

“Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde her tutardaki birikime hitap eden, kapsayıcı bir marka yaratmaya öncelik verdik. Örneğin, diğer bankalardan alınan maaş veya düzenli gelirlerini ON’a getirerek işlem yapan müşterilerimiz, nakit promosyon fırsatlarından çok yakında yararlanabilecek. Bunun yanında banka kartı alışverişlerinden fatura ödemelerine kadar birçok işlemlerinden cashback (iade) kazanıyorlar. Yeni reklam filmimizin sloganında da ‘Bankacılık ON’la Rahat’ diyoruz ve tüm bankacılık işlemlerinde ON Dijital Bankacılığın rahat ve kazandıran dünyasından her gün daha çok kişinin faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ON ile ilk 2 yılda 600 bin müşteriye ulaşmayı başardık. Yeni hedefimiz ise 2024’te 1 milyon müşteriyi aşmak, önümüzdeki 5 yılda da 5 milyon müşteriye ulaşmak olacak.”

Yeni iş birlikleri ve yatırımlarla ON’u daha da büyüttüklerini belirten Halil Özcan, “Müşterilerimizin 24 saat avantajlı kurlarla döviz işlemleri yapacakları al/sat platformumuz ON FX’i, yakın bir zaman önce mobil uygulamamıza entegre ettik. ON üzerinden erişim sağlanabilen ON FX uygulaması, döviz alım-satım işlemlerinin kolayca gerçekleştirilmesine, istenilen döviz cinsi için hedeflenen fiyat emri verilmesine olanak sağlıyor. Dijital bankacılıkta yeni hedeflere doğru ilerlerken ON’un marka kimliği ve logosunu da; parasını yönetirken özgür olmayı, kontrolün elinde olmasını sevenlerin bankası olarak yeniden tasarladık. Özgürlük, empati, eşitlik, kapsayıcılık, yenilikçilik ve önce müşterim sonra ben anlayışlarından yola çıkılarak tasarlanan yeni logomuz ve renklerimizle sektörde daha yenilikçi ve dijital adımlar atacağız” dedi.

İLK 9 AYDA 2 MİLYAR TL NET KÂR

Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile 2023 yılının ilk dokuz ayında vergi öncesi kârı 3 milyar TL, net kârı ise 2 milyar TL olarak açıklayan Burgan Bank’ın konsolide aktif büyüklüğü 79,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Burgan Bank’ın, 30 Eylül 2023 itibarıyla ekonomiye sağladığı kredi desteği; 43,6 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 58,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Burgan Bank’ın, konsolide mevduat toplamı ise 35,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, sektör ortalamasının üzerinde seyrine devam eden ve yüzde 23,8 seviyesinde gerçekleşen sermaye yeterlilik oranı ile ekonomiye olan desteğini sürdürmeye devam etmiş olup, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.