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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur’da eve yıldırım düştü, ortalık savaş alanına döndü | Son dakika haberleri

        Burdur’da eve yıldırım düştü, ortalık savaş alanına döndü

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu büyük çapta maddi hasar oluşurken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 23:09 Güncelleme: 25.12.2024 - 23:09
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        Eve yıldırım düştü, ortalık savaş alanına döndü
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        Burdur'daki olay, sabah saat 06.00 sıralarında Çeltikçi ilçesi Kuzköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Kurul’a ait evin çatısına yıldırım isabet etti.

        Ahşap tavan parçalanırken, evin camları da büyük bir gürültüyle patladı. Evin içerisinin adeta savaş alanına döndüğü olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

        Ancak evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

        Olayın ardından çekilen görüntülerde evin balkonundaki hasar, koridorda tavan çökmesi ve camların kırılması sonucu yaşanan manzara gözler önüne serildi. Evdeki durum, yıldırımın etkisinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.

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