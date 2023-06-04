İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Burdur, Mersin, Ankara, Afyonkarahisar, Samsun, İstanbul, Van, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 1 daire ve 3 otomobiline el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla 1'i de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.