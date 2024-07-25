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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 8 yaralı

        Burdur Yeşilova'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 06:53 Güncelleme: 25.07.2024 - 06:53
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 8 yaralı
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        Burdur'un un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre; kaza Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi. Adem Burgaz yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Abdurrahman Bolat yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

        KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Adem Burgaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobillerde sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kazada yaralanan Abdurrahman Bolat, Mert Sabahattin, Rabia Özlem Aktaş, Günay Karabıyık, Hasan Turgut, Ayşe Turgut, Atila Turgut, Alper Turgut ve Bilal Turgut ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

        Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hasan Turgut da müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Günay Karabıyık, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Burdur
        #Yeşilova
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