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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası ölen hasta sayısı 3'e çıktı

        Diyaliz tedavisi sonrası ölü sayısı 3'e çıktı!

        Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanıp Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen yabancı uyruklu 67 yaşındaki Amina Abas Jama kurtarılamadı. Böylelikle hayatını kaybeden hasta sayısı 3'e çıktı. Antalya ve Afyonkarahisar'da 2'si entübe durumda 18 hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.05.2024 - 08:38 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:20
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        Diyaliz tedavisi sonrası ölü sayısı 3'e çıktı!
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        Burdur Devlet Hastanesi'nde, 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı.

        ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

        AA ve DHA'daki habere göre Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

        İLK ÖLÜM ÖNCEKİ GÜN YAŞANDI

        Mustafa Demir, 70 yaşındaydı.
        Mustafa Demir, 70 yaşındaydı.

        Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70) önceki gün hayatını kaybetmişti. Demir, Burdur'un Karamanlı ilçesinde defnedilmişti.

        DÜN PEŞ PEŞE YAŞANAN İKİ ACI

        Saniye Aksöz 87 yaşındaydı.
        Saniye Aksöz 87 yaşındaydı.

        Olay sonrası entübe edilerek ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe halde tedavisi devam eden 4 hastadan biri olan Saniye Aksöz (87), olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Aksöz, memleketi Burdur'da toprağa verildi.

        CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

        Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen yabancı uyruklu Amina Abas Jama'nın da (67) yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 3'e çıktı.

        İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

        Vefat edenlerin sayısının 3’e yükseldiği olayla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinden hizmet almış olup çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkındaki süreç Müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir. Antalya ilinde 23 hastamızın, Afyonkarahisar ilinde 6 hastamızın, Isparta ilinde 3 hastamızın ve Denizli ilinde 1 hastamızın takipleri yapılmıştır.

        1 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamız da Afyonkarahisar ilinde entübe halde tedavi altındadır. 28.05.2024 Salı günü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altındayken, birlikte KOAH rahatsızlığı da bulunan 70 yaşındaki Mustafa Demir ve 29.05.2024 Çarşamba günü entübe halde 2. basamak yoğun bakım hastası olup, diyaliz tedavisi de alan ve Antalya Şehir Hastanesi’nde yoğum bakım servisinde takibi yapılan konjestif kalp yetmezliği hastası 87 yaşındaki Saniye Aksöz ve 67 yaşındaki Amına Abas Jama adlı hastalarımız yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir.

        Bugün itibari ile Afyonkarahisar iline sevk edilen hastalardan 5’i ve Antalya Şehir Hastanesi’nde takip edilen hastalardan 7’si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kederli ailelerimize başsağlığı diler, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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        #Burdur
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