        Haberler Magazin Burcu Özberk'in hayranından çirkin paylaşım; "Aşkım bitti" - Magazin haberleri

        Burcu Özberk'in hayranından çirkin paylaşım; "Aşkım bitti"

        Bir genç, sokakta karşılaştığı Burcu Özberk ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada "Sen fotoğraflarda çok güzeldin, benim aşkım bitti" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 15:31 Güncelleme: 18.09.2025 - 15:52
        Bir genç, hayranı olduğu oyuncu Burcu Özberk ile sokakta karşılaşınca onunla fotoğraf çektirmek istedi. O sırada makyajsız haliyle köpeğini gezdirmeye çıkan oyuncu, genç hayranının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

        Ancak hayranı Burcu Özberk ile olan fotoğrafını "Sen fotoğraflarda daha güzeldin yaa, benim aşkım bitti" şeklinde çirkin bir notla paylaştı. Bu paylaşıma bazı sosyal medya kullanıcıları "Terbiyesiz" ve "İnsan her zaman güzel olmak zorunda değil ki" sözleriyle tepki gösterdi.

        #Burcu Özberk

