Burcu Özberk'in hayranından çirkin paylaşım; "Aşkım bitti"

Bir genç, hayranı olduğu oyuncu Burcu Özberk ile sokakta karşılaşınca onunla fotoğraf çektirmek istedi. O sırada makyajsız haliyle köpeğini gezdirmeye çıkan oyuncu, genç hayranının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Ancak hayranı Burcu Özberk ile olan fotoğrafını "Sen fotoğraflarda daha güzeldin yaa, benim aşkım bitti" şeklinde çirkin bir notla paylaştı. Bu paylaşıma bazı sosyal medya kullanıcıları "Terbiyesiz" ve "İnsan her zaman güzel olmak zorunda değil ki" sözleriyle tepki gösterdi.