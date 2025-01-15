Burcu Kirman ve Bülent Şakrak çiftinden yeni paylaşım
Geçtiğimiz günlerde Burcu Kirman ile aşkını ilan eden Bülent Şakrak, sevgilisiyle birlikte yeni bir paylaşımda bulundu
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Bülent Şakrak, 2025’e yeni bir başlangıç yaparak aşkını sosyal medyada ilan etmiş, ünlü oyuncu, meslektaşı Burcu Kirman ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilişkisini takipçilerine duyurmuştu.
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Bülent Şakrak, yeni yılın ilk gününde yaptığı paylaşımına, “2025’e biz girdik, Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın” notunu düşerek mutluluğunu esprili bir dille ifade etti.
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Sevgilisiyle keyifli anlarını paylaşmaya devam eden Bülent Şakrak, son olarak Burcu Kirman ile çekilmiş başka bir fotoğrafını daha paylaştı. Bu kareye de "Alayına, alay komutanlığı.." notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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