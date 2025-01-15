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        Haberler Magazin Burcu Kirman ve Bülent Şakrak çiftinden yeni paylaşım - Magazin haberleri

        Burcu Kirman ve Bülent Şakrak çiftinden yeni paylaşım

        Geçtiğimiz günlerde Burcu Kirman ile aşkını ilan eden Bülent Şakrak, sevgilisiyle birlikte yeni bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 08:24 Güncelleme: 15.01.2025 - 08:24
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        • 1

          Bülent Şakrak, 2025’e yeni bir başlangıç yaparak aşkını sosyal medyada ilan etmiş, ünlü oyuncu, meslektaşı Burcu Kirman ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilişkisini takipçilerine duyurmuştu.

        • 2

          Bülent Şakrak, yeni yılın ilk gününde yaptığı paylaşımına, “2025’e biz girdik, Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın” notunu düşerek mutluluğunu esprili bir dille ifade etti.

        • 3

          Sevgilisiyle keyifli anlarını paylaşmaya devam eden Bülent Şakrak, son olarak Burcu Kirman ile çekilmiş başka bir fotoğrafını daha paylaştı. Bu kareye de "Alayına, alay komutanlığı.." notunu ekledi.

          Fotoğraflar: Instagram

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