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Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl ayrılığının nedeni 'çocuk' mu?

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanmanın eşiğine gelen Sinan Akçıl, çocuk isteği nedeniyle ayrılık kararı aldıkları yönündeki söylentilere yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum" diyerek, iddiaları doğruladı

27.01.2022 - 09:11 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sinan Akçıl, önceki gün Bebek'teki bir dövmeciden çıkarken görüntülendi.

  • Basın mensuplarına yeni yaptırdığı dövmeyi gösteren Akçıl, "Merve Özbey ve Mustafa Ceceli ile yaptığımız 'Durum Çok Acil' şarkımız 3 günde 3 milyon izlendi. Şarkımız uçuyor, bu yüzden de kuş dövmesi yaptım." dedi.

    Muhabirlerin, "Burcu Hanım’ın baş harfi olan dövmenizi sildirmeye geldiğinizi sandık." sözleri üzerine Sinan Akçıl, "Yok, o duruyor." ifadelerini kullanarak, dövmeyi gösterdi.

    "AŞKTA BİRAZ KAYIP VAR"

    Yeni şarkısına gelen yorumlardan da bahseden Akçıl, "Aşkta biraz kayıp var ama işimiz iyi gidiyor." şeklinde konuştu.

  • "BABA OLMAK İSTİYORUM"

    Şarkıcı, Burcu Kıratlı ile boşanacağı yönündeki söylentiler sorulduğunda, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." demekle yetindi.

    Gazetecilerin, "Ayrılık nedeni çocuk mu?" sorusunu cevaplayan Sinan Akçıl, "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

  • "BESTECİLİĞİ GÖLGELENSİN İSTEMEM"

    Son dönemde Gülşen'e gelen kıyafet eleştirilerine de değinen Akçıl, "O konulara ben pek girmiyorum. Gülşen’in kıyafetlerinden çok, inanılmaz besteci ve yorumcu ruhundan konuşalım bence. Kıyafeti isterse giyer, o önemli değil de besteciliği asla gölgelensin istemem çünkü Yıldız Tilbe ile beraber iki kadın besteciden biridir. Bu yüzden kıyafetini değil, besteci ruhunu konuşalım. Ozan Çolakoğlu’nu da üzmeyelim, o da çok değerli bir kardeşimiz." ifadelerini kullandı.

  • TEKRAR EVLENMİŞLERDİ

    Öte yandan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha vermişti.

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etmiş, çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çift, sonunda şubat ayında tekrar nikah masasına oturmuştu.

    Akçıl, nikah memurunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son kez 'Evet" diye yanıt vermişti. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, bebek de sözü vermişti.

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