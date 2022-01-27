Basın mensuplarına yeni yaptırdığı dövmeyi gösteren Akçıl, "Merve Özbey ve Mustafa Ceceli ile yaptığımız 'Durum Çok Acil' şarkımız 3 günde 3 milyon izlendi. Şarkımız uçuyor, bu yüzden de kuş dövmesi yaptım." dedi.

Muhabirlerin, "Burcu Hanım’ın baş harfi olan dövmenizi sildirmeye geldiğinizi sandık." sözleri üzerine Sinan Akçıl, "Yok, o duruyor." ifadelerini kullanarak, dövmeyi gösterdi.

"AŞKTA BİRAZ KAYIP VAR"

Yeni şarkısına gelen yorumlardan da bahseden Akçıl, "Aşkta biraz kayıp var ama işimiz iyi gidiyor." şeklinde konuştu.