"BEN HALA EVLİ BİR KADINIM!"

Kıratlı, geçtiğimiz hafta adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere açıklama yapmıştı. Ünlü isim, "Nail, benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Ben hala evli bir kadınım arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmam. Böyle soru sormayın lütfen, çok ayıp. Sonuçta hala boşanmadım!" şeklinde konuşmuştu.

Muhabirlerin, "Sinan Bey de baba olma isteğini askıya aldığını söylemişti. Tekrar bir barışma olur mu?" sorusunu da cevaplayan Burcu Kıratlı, "Benimle birlikte olamayacağına göre böyle bir şey demesi gayet normal." ifadelerini kullanmakla yetinmişti.