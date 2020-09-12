Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden bahseden oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Ben eşimden de biliyorum, çok ciddi önlemler alınıyor. Birçok sektörün almadığı kadar geniş önlemler alınıyor setlerde. Her gün sette bir ekip duruyor.

Hiç bir yerde oradaki kadar korunmuyorsunuz neredeyse. Tabii ki iyi bir set ortamından bahsediyorum. Hayat devam etmek zorunda, bütün bunlar konuşularak hallolur diye düşünüyorum