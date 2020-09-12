Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burcu Kara, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Hızlı bir şekilde alışveriş yapan Kara, daha sonra ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.
"BOL BOL ORGANİK ŞEYLER YAPTIK"
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre dışarı çıkmadığını belirten 40 yaşındaki oyuncu, "Ben de herkes gibi evimde kaldım. 3 aydır zaten annemin yanındaydım. Bol bol organik işler yaptık" dedi.
Sosyal medya hesabından salça yaparken çekilen bir karesini yayınlayan Burcu Kara, şu şekilde konuştu:
Ben zaten doğal yaşamayı çok seven biriyim, ve doğadan da faydalanarak yaşamayı seven biriyim. Bir de Ali'den sonra tabi daha çok dikkat ediyorsun, yapabiliyorsam eğer yanımda annem, kardeşim gibi birileri olduğu zaman o tarz hazırlıkları yapabiliyorum
Eşine mutfakta yardımcı olduğunu söyleyen Kara, "Herkes gibi ben de ekmek, lahmacun gibi şeyleri yapmadım. Sağ olsun eşim Fırat bu konuda çok yetenekli. Ben de ona yamalık yaptım" dedi.
Ekranlara dönmek istediğini belirten oyuncu, "Yeni proje arefesindeyiz, çok istiyorum ve çok özledim. Bu yılımız hepimiz için fakir geçti. Televizyon programı da çok istiyorum, dizi de çok istiyorum. Gelen çok proje var, ancak şehir dışı istemediğim için kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.
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