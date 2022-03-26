"ZATEN İKİ KERE EVLENMİŞ İNSANIM!"

Öte yandan daha önce zaman zaman çok düşündüğü bir evrede olduğunu ifade eden Burcu Esmersoy, muhabirlerin, "Dertlendiğiniz zamanlar oluyor mu?" sorusuna yanıt vermişti.

Ünlü sunucu, "Dertlenmiyorum ama kızıyorum kendime. Televizyonculuğa geç başlamışım. Bir tane yurt dışı maceram oldu. Evlendik, geri geldik. Orası boş geçen bir zaman. Yok yani bende... Keşkelerim olduğu zamanlar oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

İlişkileri hakkında yorum yapmak istemediğini belirten Burcu Esmersoy, "Zaten iki kere evlenmiş insanım..." diyerek, konuşmaktan kaçınmıştı.