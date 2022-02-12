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Burcu Esmersoy: Deliye her gün 'Sevgililer Günü! Nazım Akmandil..

Burcu Esmersoy: Deliye her gün 'Sevgililer Günü!

Yaklaşık 4 ay önce yazılımcı Nazım Akmandil ile yeni bir birlikteliğe yelken açan Burcu Esmersoy, basın mensuplarının, "Özel günlerde hediye takıntınız var mı?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü sunucu, "Özel gün ayırt etmem ben. Benim hiç öyle şeyler ile alakam yok yani. Deliye her gün Sevgililer Günü..." diyerek, güldü

12.02.2022 - 10:11 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Can Şengün İle Sıkı Fıkı Dostlar" programı geçtiğimiz akşam Zorlu PSM Touche sahnesindeydi. Şengün'ün bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ydu. Yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan sunucu Burcu Esmersoy da program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • "SORULAR ZOR OLURSA BELKİ KATILMAM"

    Esmersoy, "Can'ı desteklemeye geldim, çok merak ediyorum ben de programını. Belki ileride konuk olurum ben de. Öncesinden bir bakmak istedim, 'Soruları zor mu acaba?' diye. Zorsa belki katılmam." diyerek, güldü.

  • "SEVGİLİM BİR PLAN YAPARSA GİDECEĞİM"

    Burcu Esmersoy, muhabirlerin, "14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor, var mı beklediğiniz bir sürpriz veya hediye?" sorularına da yanıt verdi.

    Ünlü isim, "Beni biliyorsunuz. Ben öyle 'Özel günde illa hediye olacak' gibi bir şey demem, istemem, beklemem de... Zaten 14 Şubat'ta çekimim var. Yoğun tempoda çalışıyorum. Sevgilim bunu bildiği için zaten bir plan yapmaz ama sürpriz bir şeyler yaparsa gideceğim artık." ifadelerini kullandı.

  • "DELİYE HER GÜN 'SEVGİLİLER GÜNÜ"

    Gazetecilerin, "Özel günlerde hediye takıntınız var mı?" sorusunu da cevaplayan Esmersoy, "Özel gün ayırt etmem ben. Benim hiç öyle şeyler ile alakam yok yani. Deliye her gün Sevgililer Günü..." diyerek, ardından salona giriş yaptı.

  • AŞK ORUCUNU BOZDU!

    2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy (45), aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy, yaklaşık üç ay önce yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

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