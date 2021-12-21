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Burcu Esmersoy'dan 'Nazım Akmandil' açıklaması: Nazar değmesin!

Burcu Esmersoy: İçimde kelebekler uçuyor!

Yazılımcı Nazım Akmandil ile yeni bir birlikteliğe yelken açan Burcu Esmersoy, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili konuşan ünlü sunucu, "İçimde kelebekler uçuyor. Nazar değmesin diye pek konuşmuyoruz. Bu defa saklanma ya da kaçma gibi bir durum yok" dedi

21.12.2021 - 14:25 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Esmersoy, önceki gün düzenlenen bir açılış etkinliğine katıldı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenen Esmersoy, keyifli halleri ile dikkat çekti.

  • "BİR YERİMİ SİGORTALATMADIM"

    Muhabirlerle sohbet eden ve iş yoğunluğundan dert yanan sunucu, "Eğlenceye vakit ayıramıyorum. Birkaç gün sonra iş için Erzurum'a gidiyorum. Tabii ki kayak yapmak için gitmiyorum. İşim gücüm olduğu için böyle şeylerden korkuyorum. Kendimi sakatlamak istemem. Ekstrem sporlara gerek yok. Bir yerimi sigortalatmadım." şeklinde konuştu.

  • "ERKENDEN UYURUM"

    Yakın zamanda yurt dışı seyahatine çıkacağını belirten Burcu Esmersoy, "Yılbaşına yakın New York'a gideceğim, kutlamak için. 5-6 yıl önce Avustralya'da havai fişek gösterisi izlemeye gitmiştim. Normal şartlarda yılbaşında evimde erkenden uyurum. 'Nasıl girersen, öyle geçer yıl.' derler. Eğlenerek girdiğim bir sene öyle olmadı." ifadelerini kullandı.

  • "İÇİMDE KELEBEKLER UÇUYOR!"

    Yılbaşında sevgilisiyle birlikte vakit geçireceğini belirten sunucu, "Tabii ki bir planımız var. İçimde kelebekler uçuyor. Nazar değmesin diye pek konuşmuyoruz. Bu defa sizlerden anlayış istiyorum. Saklanma ya da kaçma gibi bir durum yok." dedi.

  • AŞK ORUCUNU BOZDU!

    2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy (45), aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy, geçtiğimiz hafta yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

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