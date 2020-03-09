09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Esmersoy şef Danilo ile birlikte bir AVM'de AVM'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen söyleşi de sevenleri ile bir araya geldi.
Program öncesi kameraların karşına geçen Esmersoy, şu ifadeleri kullandı:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun Danilo ile böyle bir söyleşide olmaktan mutluluk duyuyorum. Kadınlara verdiği değeri de bildiğim için bu mutluluk verici bir şey. Biz eşitliğin peşindeyiz Dünya kadınlar Günü bu farkındalığı yaratma adına bir araç haline geldi.
"ARKADAŞLARIMI GÜZEL YEMEK YAPANLARDAN SEÇİYORUM"
Yemekle arasının nasıl olduğu sorulan sunucu, "Ben hep arkadaşlarımı güzel yemek yapanlardan seçiyorum böylece hiç aç kalmıyorum. Çok aç kalırsam ev de böyle 3 gündür yemek yememişsem falan bir yemek pişiriliyor ama onun dışında çok tercih ettiğim bir şey değil" dedi.
"BU SORUYA CEVAP VERMEYECEĞİM"
Kısa süre önce iş insanı Allen Hakko ile yeni bir aşka yelken açan başlayan Burcu Esmersoy, "Allen Bey'den kadınlar günü hediyesi aldınız mı?" sorusunu ise ,"Başka bir sorunuz varsa onu alayım çünkü bu soruya cevap vermeyeceğim" şeklinde geçiştirdi.
"O ESPİRİ YAPMIŞTIR"
Basın mensuplarının Berrak Tüzünataç'ın konuşurken kimseyi kırmak istemiyorum bu yüzden kelimelerimi çok dikkatlice seçmeye çalışıyorum şeklindeki açıklamasına "Ay çok tatlı ben de çok dikkat ediyorum onun da dikkat ettiğinin farkındayım ama olay eskidi zaten. Eski bir söylem o da çok şeker sağ olsun aynı güzellik salonuna gidiyoruz gerçekten o bir espri yapmıştır" dedi.
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