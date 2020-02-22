Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir Youtube kanalında babasından şiddet gördüğünü ve bu yüzden evliliklerini yürütemediğini söyleyen Burcu Esmersoy'un yalnızlığı kısa sürdü.

Ünlü sunucunun, gönlünü Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'ya kaptırdığı iddia edilirken Esmersoy'dan açıklama geldi.

Kısa ve net konuşan Esmersoy, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.

Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan Allan Hakko, 2010'da evlendiği Azer Polat'tan 2015'te boşanmıştı.

Burcu Esmersoy da geçtiğimiz yıl Berk Suyabatmaz ile yollarını ayırmıştı.

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