2. Sayfa'nın haberine göre; Esmersoy, "Takip ettiğim herkesi beğendiğim gibi o fotoğrafı da beğendim. Beğenilerimin altında art niyet aramayın, hepinizi öpüyorum. Güzel de bir çift olmuşlar, böyle bir fotoğrafı görüp de beğenmeden devam etmek olmazdı." dedi.

Ünlü sunucu ayrıca, "Eski eşim Berk, düğünlerine çağırırsa giderim" ifadelerini kullandı.