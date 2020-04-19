Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sunucu Burcu Esmersoy, gönüllü iyilik elçisi olduğu 'Ev hayat dolu' yardım kampanyası için harekete geçti.

Esmersoy, yardıma muhtaç, şiddete uğrayan, eşleri cezaevinde olan ve yalnız yaşayan kadınlara erzak yardımında bulundu.

Sunucu, menajeri ile birlikte önceki gün, hazırlattığı 10 koli ramazan paketlerini dağıttı.

"O SORULARIN MUHATABI BEN DEĞİLİM"