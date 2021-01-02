Estetik hakkında konuşan Biricik, "31 yaşımdayım, ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki" dedi. Oyuncu, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum” ifadelerini kullandı.