"ESKİDEN GARSONLUK YAPIYORDUM"

"Projemiz güzel gidiyor." diyen Burcu Biricik, "Reytinglerden de memnunuz." ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta eşi Emre Yetkin ile birlikte butik otel açacağı yönündeki haberlere yanıt veren oyuncu, "Öyle 'Milyon TL harcadılar' diye bir durum yok. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz. Ben zaten eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu." şeklinde konuştu.