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        Haberler Objektife Takılanlar Burcu Biricik: Ben doğru ifade ettim düşüncelerimi - Magazin haberleri

        Burcu Biricik: Ben doğru ifade ettim düşüncelerimi

        Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Etiler'de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla konuşan Biricik, kızı Luna ile geçirdiği keyifli anlardan bahsetti. Ayrıca, sektördeki tekelleşme üzerine yaptığı yorumların yanlış anlaşıldığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 09:34 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:36
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        "Ben doğru ifade ettim düşüncelerimi"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Biricik, geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Biricik, annelik sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu. Kızı Luna ile ilgili konuşan oyuncu; "Arkadaşlarımızla sabah kahvesi içtik, şimdi de kızımın yanına dönüyorum. Her şey çok güzel ilerliyor. Isırılıyorum, tekmeleniyorum, saçlarım yolunuyor ama harika bir süreç" diyerek güldü.

        "EMRE İLE ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ"

        Annelik öncesi ve sonrası arasındaki farkı anlatan Burcu Biricik; "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz" dedi.

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        Geçtiğimiz sene Ayvalık'ta bir butik otel açan Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, ticarete atılma kararı almıştı. Oyuncu, "Ticaret nasıl olacak bu yaz göreceğiz. Çünkü geçen yaz kendi aramızda dostlarımız ile konakladığımız bir yaz oldu çünkü yaz sonuna doğru anca bitmiş duruma gelmişti. Bu yaz ticareti göreceğiz, nasıl olacak ben de merak ediyorum" diye konuştu.

        "BEN DOĞRU İFADE ETTİM DÜŞÜNCELERİMİ"

        Burcu Biricik, geçtiğimiz haftalarda menajer Ayşe Barım'ın tutuklanma sürecinde sosyal medyada bir paylaşım yapmıştı. Tekelleşme süreci hakkında yorumda bulunan Burcu Biricik, bu açıklaması hakkında; "Ben, doğru ifade ettim düşüncelerimi. Benim bahsettiğim, bir kişi, bir şahıs ya da bir kurum değil. Genel bir sistem sıkıntısından bahsettim. İşin magazinsel kısmı oyuncular olduğu için bu böyle anlaşıldı ama yeni yapımcılar ve yeni yönetmenler, gençler vs. yeni insanlardan bahsettim. Bunu emlak üzerinden de konuşsak aynı şeyden bahsederiz, başka meslekten de bahsetsek aynı şeyi konuşuruz. Sistemde bence genel olarak bir sorun var. Ben kendi adıma da konuşmadım, biz ne zaman unuttuk ki herkes adına konuşabilmeyi? Arkadaki insanların da problemlerini konuşabiliriz. Daha küçük rolleri olan arkadaşlarımızı da anlatıyorum. Benim başıma geldi diye değil bu yazdıklarım. Ben mağduriyet yaşamadım, şükür paramı kazanabiliyorum" ifadelerini kullandı. diye konuştu.

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