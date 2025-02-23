Burcu Biricik: Ben doğru ifade ettim düşüncelerimi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Biricik, geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Biricik, annelik sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu. Kızı Luna ile ilgili konuşan oyuncu; "Arkadaşlarımızla sabah kahvesi içtik, şimdi de kızımın yanına dönüyorum. Her şey çok güzel ilerliyor. Isırılıyorum, tekmeleniyorum, saçlarım yolunuyor ama harika bir süreç" diyerek güldü.

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"EMRE İLE ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ"

Annelik öncesi ve sonrası arasındaki farkı anlatan Burcu Biricik; "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz" dedi.

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Geçtiğimiz sene Ayvalık'ta bir butik otel açan Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, ticarete atılma kararı almıştı. Oyuncu, "Ticaret nasıl olacak bu yaz göreceğiz. Çünkü geçen yaz kendi aramızda dostlarımız ile konakladığımız bir yaz oldu çünkü yaz sonuna doğru anca bitmiş duruma gelmişti. Bu yaz ticareti göreceğiz, nasıl olacak ben de merak ediyorum" diye konuştu.