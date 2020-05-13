Murat Boz'un bir süredir reklam yazarı ve sunucu Burcu Bakdur'un Instagram'dan yayınladığı fotoğafları anında beğenmesi Boz hayranlarının gözünden kaçmadı. Aynı şekilde 35 yaşındaki Bakdur da Boz'un her paylaşımına yorum yapması dikkat çekti. İkilinin hayranları ise "Burcu Bakdur ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?" sorusunu merak etmeye başladı. Peki Burcu Bakdur kimdir? İşte cevabı...

BURCU BAKDUR KİMDİR?

Bakdur, 14 Haziran 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise döneminde eğitimini İstanbul’da bitirdi. Üniversite eğitimini de İstanbul’da tamamladı. Youtube üzerinde ulunan “Nedir” kanalı ile farklı bir format üzerinden sunuculuk yapmaya başladı.

Nedir kanalında daha çok bilinmeyen ve merak edilen terimler üzerine farklı anlatımı, iğneleyici sözleri ve sosyal mesajları ile öne çıkan Burcu Bakdur, bir dönem Amerika’da yaşamış ve kısa bir evlilik yaşamış olmasına karşın yaşamına Türkiye’de devam etmektedir. Sunucunun ilerleyen dönemde çok daha etkin işlere imza atması beklenirken Nedir kanalı ile oldukça başarılı bir iş çıkarmaktadır.

Paylaşmış olduğu videoların arasından en çok izlenilen ve beğenilen Cem Yılmazile birlikte açıklamasını yapmış olduğu Klişe Nedir? isimli video olmuştur.