Burçlara göre beslenme ve sağlıklı kalma önerileri

Yazlar ayları geldiğinde doğanın en hareketli en canlı zamanları ortaya çıkar. Bu süreçte hareket eden şeyleri yavaşlatacak, ağırlaştıracak her türlü etmenin doğadan uzaklaştığını söyleyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, burcunuzdan ilham alarak yaz aylarında beslenmenizi şekillendirmenize yardımcı oluyor. Şekere ne kadar bağımlı olduğunu biliyor musun? Önce kendini gözlemlemeli ve ne kadar şeker ihtiyacı duyduğunu belirlemelisin. Şeker denince aklınıza sadece tatlı, draje, çikolata, bonbon gelmesin. Pilav, makarna, pirinç, ekmek, meyve, kola, aromalı içecekler...
Tüm bunlar şeker içeren gıdalardır. Meyve de mi? Evet, özellikle yaz aylarımızın vazgeçilmezi kavun ve karpuz en şekerli ve en tehlikeli meyvelerdir. Hiç birini yemeyecek, uzak mı duracağız? Hayır! Her şey için “Azı karar, çoğu zarar” demeyi tercih edeceğiz. Eğer şeker tüketimini arttırırsak ne olur? Vücut yağlanmaya, ağırlaşmaya başlayacaktır. Vücut kapasitesini aşan şeker alımı nedeniyle bedenimiz onları yağa çevirmeye, depolamaya, soğuk kış aylarında vücudu koruyacak ekstra yakıt deposu haline getirmeye çalışacaktır. Doğayla uyumlanmak için yağ depolamayı geride bırakmalıyız. Soğuk kış aylarında da bizi koruyacak sobamız, kalorifer sistemli evlerimiz var, çok şükür. Depolamamız gereken şeker olmamalı. Onun yerine yeni kitaplar, macera gezileri, keşifler, sanatla iç içe olma, müze gezileri, tarih araştırmaları gibi konularda kendi ilgi alanımıza göre Venüs’ümüzü sevindirmeyi başarmalıyız.
Venüs’ünüzü sevindirecek Yükselen burçlarınıza göre tavsiyeler,
YÜKSELEN KOÇ
Ağırkanlı olmaktan haz etmeyen bir doğaya sahipsiniz. Yemeğin de aperatifi sizin için en idealidir. Fakat hızlı yemek yemenin zararını hepimiz biliyoruz pek tabii ki. Özellikle yaz aylarında fast food ürünler tüketmeye dikkat etmelisiniz. Kızartmalar hızlıca gidecek yaz aylarının vazgeçilmez akşam yemeklerini süsler fakat azı karar, çoğu zarar ilkesini atlamayın. Kırmızı meyve ve sebzeler, demir, çinko gibi iyonların vücudunuzdaki dengesine dikkat etmelisiniz. Aşırı terliyor olabilirsiniz. Bu durumu kontrol altına almak için aşırı baharatlı ya da tuzlu gıdalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz. Önceliğiniz fit olmak ve beden sağlığınızı önemsemekse, kötü alışkanlıklarınızın yerini iyileri ile değiştirmelisiniz. Tek başınıza ya da arkadaşınızla yürüyüş yapmayı tercih etmek, hem kesenizi hem de sağlığınızı tehdit altına almayacaktır. Ya da sağlığınız için gerekli olan tüm yiyecekleri özenle seçmelisiniz.
YÜKSELEN BOĞA
Bedeninizin sürekli su topladığından şikâyet ediyor olabilirsiniz. Bu durumda yediğiniz yemeklerin tuz oranına dikkat etmelisiniz. Hormonel dengeyi sağlayan ve metabolizmadaki şeker dengesini koruyabilecek besinler tüketmek önemli olacak. Tarçın kabuğunun çayınızda ya da içtiğiniz suda bulunması bedeninizdeki su oranını dengelemeye yardımcı olacaktır. Yemek yediğiniz yerin konforu sizin için birinci prensibiniz olabilir. Yemek alışkanlıklarınızda uyguladığınız katı kuralları bozmak yerine farklı alternatif planlar üretmek sizi daha iyi hissettirebilir. Katılacağınız sanatsal aktiviteler, doğayla iç içe olmak, kişisel bakımınıza vakit ayırmak beden ve zihin sağlığınızı koruyabilir.
YÜKSELEN İKİZLER
Zihnin hızlı çalıştığı doğaya ait bir burcun mensubusunuz. Zihni sakinleştirmek yaz aylarının yoğun temposunda sizin için zor olabilir ve bu durum zihin- beden dengenizi bozabilir. Uyku kaçırıcı yiyecek ve içeceklerden uzak durmayı deneyimlemelisiniz. Zihni sakinleştirici çaylar gayet iyi gelebilir. Özellikle ıhlamurun sakinleştirici etkisini deneyimlemelisiniz. Melisa ve papatya çayları da etkili olabilir. Hazır gıdalardan uzak durmanızda fayda vardır. Her şeye yetişmek ve herkesi mutlu etme çabalarınız sayesinde gösterdiğiniz ekstra performanstan ötürü al ver dengenizi koruyamıyorsunuz. Bu dengeyi korumak ve yerini iyileri ile değiştirmek için bağışlarda bulunabilirsiniz.
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