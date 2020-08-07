Burçlara göre beslenme ve sağlıklı kalma önerileri

Tüm bunlar şeker içeren gıdalardır. Meyve de mi? Evet, özellikle yaz aylarımızın vazgeçilmezi kavun ve karpuz en şekerli ve en tehlikeli meyvelerdir. Hiç birini yemeyecek, uzak mı duracağız? Hayır! Her şey için “Azı karar, çoğu zarar” demeyi tercih edeceğiz. Eğer şeker tüketimini arttırırsak ne olur? Vücut yağlanmaya, ağırlaşmaya başlayacaktır. Vücut kapasitesini aşan şeker alımı nedeniyle bedenimiz onları yağa çevirmeye, depolamaya, soğuk kış aylarında vücudu koruyacak ekstra yakıt deposu haline getirmeye çalışacaktır. Doğayla uyumlanmak için yağ depolamayı geride bırakmalıyız. Soğuk kış aylarında da bizi koruyacak sobamız, kalorifer sistemli evlerimiz var, çok şükür. Depolamamız gereken şeker olmamalı. Onun yerine yeni kitaplar, macera gezileri, keşifler, sanatla iç içe olma, müze gezileri, tarih araştırmaları gibi konularda kendi ilgi alanımıza göre Venüs’ümüzü sevindirmeyi başarmalıyız.