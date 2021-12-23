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Burçin Orhon'dan: Bazen küs bazen mutlu! Beraber 26 sene...

Burçin Orhon'dan Süheyl Uygur'a: Bazen küs bazen mutlu! Beraber 26 sene...

Mutlu birliktelikleri süren oyuncu Süheyl Uygur ve dans eğitmeni Burçin Orhon, sosyal medyadan evlilik yıl dönümlerini kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan Orhon, "O gün bugün; bazen ayrı, bazen küs, bazen mutlu ama hep beraber 26 sene! Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı

23.12.2021 - 10:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Usta tiyatrocu Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu Süheyl Uygur, Burçin Orhon ile evliliklerinde 26 yılı geride bıraktı. 

  • Orhon, Uygur ile yıl dönümlerine özel duygusal bir paylaşımda bulundu. 

  • Düğün gününde eşiyle çekilen fotoğrafını yayınlayan Burçin Orhon, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    O gün bu gün; bazen ayrı, bazen küs, bazen mutlu, bazen üzgün ama hep beraber 26 sene! Biraz ısrar, biraz inat, biraz çaba ama en çok sevgi ile sıvanmış koca bir inşaat bizimki. Sağlamlığı buradan geliyor. Küçük küçük ama ısrarla dokumaktan... Günümüz kutlu olsun. Altın sene-i devriye bizi bekler.

    Orhon'un paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 

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