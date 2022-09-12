Farkındalık yaratan beste: Kıyısında

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Piyanist ve besteci Burçe Karaca'nın yeni single'ı "Kıyısında" müzikseverlerin beğenisine sunuldu. 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında bu yıl altıncısı düzenlenen Güzelordu Kısa Film Festivali'nde konuk sanatçı olarak yer alacak olan Karaca, kısa film festivalinin de ana konusu olan "bir şeylerin kıyısında olmak" üzerine farkındalık yaratmak için besteledi.

Eser üretim sürecinde, gerek kendi yaşamında gerekse çevresindeki insanların hayat yolculuklarında, bazen güvenli limanlardan fırtınalı limanlara, bazen rüzgarlı kıyıdan sakin kıyıya yaşanan geçişleri gözlemlediğini belirten besteci, tulum ve piyano eşlikli bu eseri Anadolu'dan aşina olduğumuz sesleri duyarak bestelediğini söylüyor.

Burçe Karaca'nın gelecek ay çıkarmayı planladığı albümden önce yayınladığı son tekli olan "Kıyısında" dijital platformlarda yerini aldı.