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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Burak Yılmaz: Sadece 3 puanın değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Burak Yılmaz: Sadece 3 puanın değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik

        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Sadece 3 puanın değil, 1 puanında çok değerli olduğu haftalara girdik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:05
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        "Sadece 3 puan değil, 1 puan da değerli"
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile süren antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        "SADECE 3 PUANIN DEĞİL, 1 PUANIN DA ÇOK DEĞERLİ OLDUĞU HAFTALARA GİRDİK"

        Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Sadece 3 puanın değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik. Biz kesinlikle bütün planımızı kazanma üzerine yaptık ve oyunumuzla da bunu belli ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk devre bunu gösterdiğimize inanıyorum. İkinci devre biraz düştük. Bu da skorun verdiği rehavetten psikolojik olarak. Rakip takımın da gösterdiği bir reaksiyondan dolayı oldu ama biz istediğimizi aldık. Çok mutluyuz. Başakşehir maçından sıyrıldık ve Ankaragücü maçına konsantre olduk. Ankaragücü maçını kazanıp hedeflerimizle alakalı konuşmamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Ne söylediysek planımıza harfiyen uyup ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Çok değerli bir oyuncu grubu var. Bunun şansımız olduğunu düşünüyorum. Güzel bir birliktelik oldu. Bunun devam etmesini istiyoruz" dedi.

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        MKE Ankaragücü maçı öncesinde taraftarlara seslenen Yılmaz, "Ankaragücü çok değerli ve çok büyük bir camia. Çok değerli bir hocaları var. Emre ağabey, benim de ağabeyimdir. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmamız gerekiyor. Bütün taraftarlarımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Cumartesi günü stadın dolu olduğu, sonuna kadar bizi destekleyecekleri bir maç olmasını bekliyorum. Onların bize desteği, bizim de oynayacağımız mücadele ile oyunun onlara yakışacağını düşünüyorum. İnşallah stadımız dolu olur" diye konuştu.

        "BEN ÇAĞDAŞ HOCAYI SEVERİM, ONLARIN KULÜBESİNE HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın maç sonunda yaptığı açıklamalara değinen Burak Yılmaz, "Ben Çağdaş hocayı severim. Böyle gerginlikler olabilir ama ben onların kulübesine hiçbir şey söylemedim. Benim tarzım değil. Bana kimse bir şey söylemediği ve yapmadığı sürece ben kimseye bir şey yapmam. Maçın gerginliği ile olmuştur. Çağdaş hocayı da severim, buraya da emeği olmuştur. Böyle şeyler olacak. Maçtan sonra da sarıldık ve birbirimize başarılar diledik" şeklinde konuştu.

        "ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

        Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek de, "Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İçerde çok iyi oyun oynayan, planı olan bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık. Hoca olarak bizim için tanıdık bir takımdı. Nasıl oynayacaklarını ve ne yapabileceklerini biliyorduk. Hocamızın verdiği taktik, teknik bilgilerle ve analizlerle çok iyi hazırlandık. Bizim de uzun süredir bir galibiyet hasretimiz vardı. Böyle önemli bir kulübe karşı deplasmanda galibiyet aldığımız için çok mutluyum. 2 ay önce çalıştığı bir hoca başka bir takıma gidebilir. Çağdaş hocayla güzel günler geçirdik. O da çok önemli bir hoca ama bizim için 2 ay sonra başka bir hoca olur, burada çalışır. Belki Burak hoca başka bir takıma gider ona karşı oynarsın. Futbolda böyle şeyler var. Güzel bir galibiyet aldık. İyi ve motive bir şekilde çıktık” ifadelerini kullandı.

        "BU ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

        Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Mehdi Bourabia ise, “Son 2 maçta 4 puan aldık. Benim de takıma adaptasyon sürecim iyi bir şekilde devam ediyor. Takıma adapte olmaya başladım. Bu şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde bir Ankaragücü müsabakası var. Onlara karşı da iyi bir şekilde mücadele etmemiz ve iyi bir oyun oynamamız gerekiyor” dedi.

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