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        Haberler Magazin Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması: Sahada babamızı tanımayız - Magazin haberleri

        Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması: Sahada babamızı tanımayız

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, eski futbolcu arkadaşı Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "İkimiz de sahada babamızı bile tanımayız. Biz böyle gördük, eski arkadaşla rakip olmak çok güzel"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 09:24 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:25
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        "Babamızı bile tanımayız"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, eşi İstem Yılmaz ve annesi Belgin Yılmaz ile Etiler'de objektiflere yansıdı.

        "TEKNİK DİREKTÖR OLMAK SAHADA OLMAKTAN DAHA ZOR"

        Basın mensuplarıyla futbol üzerine sohbet eden Burak Yılmaz; "Saha kenarı mı zor yoksa saha içi mi?" sorusuna; "Teknik direktör olmak sahada olmaktan daha zor. Futbolculukta sadece kendinden sorumlusun ama teknik direktör olunca takımdan sorumlusun ama seviyorum ve çok keyif alıyorum" yanıtını verdi.

        İstem Yılmaz, Belgin Yılmaz ve Burak Yılmaz
        İstem Yılmaz, Belgin Yılmaz ve Burak Yılmaz

        "SAHADA BABAMIZI BİLE TANIMAYIZ"

        Futbolculuk günlerindeki takım arkadaşı Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile rakip olunca neler hissettiğini de anlatan Burak Yılmaz; "İkimiz de sahada babamızı bile tanımayız. Biz böyle gördük, eski arkadaşla rakip olmak çok güzel. Arda da çok başarılı. İnşallah daha da başarılı olur" dedi. Yılmaz, daha sonra eşi ve annesiyle alışveriş yaptı.

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