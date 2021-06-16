4 milyon TL'lik oyuncak!

Ünlü DJ Burak Yeter, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Yaşamını Hollanda'da sürdüren Yeter, satın aldığı 4 milyon TL değerindeki aracıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde tur atan DJ, ardından soluğu bir restoranda aldı. 39 yaşındaki Burak Yeter, mekanda yakın dostlarıyla buluşarak, hasret giderdi.