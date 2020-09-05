Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü DJ Burak Yeter, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da dünyaca ünlü şarkıcı Cecilia Krull ile konser verdi. Burak Yeter, sahneye Karsu ve Koray Avcı'yı da davet ederek, kendisini izlemeye gelen hayranlarına müzik ziyafeti verdi.
Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yeter şunları söyledi:
Öncelikle Harbiye'de bir DJ olarak ilk olmaktan onur duydum. Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Antalya ve İstanbul Harbiye gittiğiniz, konser verdiğiniz her ilin bakanlıkları size oranın orkestrasını sunuyor. Bu çok onore edici bir şey. Çok mutluyum. Şimdi de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile beraberiz. Hatta bir sürprizim var. Diğer odada, mutlaka onunla da röportaj yapın. La Casa De Papel'in solisti burada. Onunla da konuştuk, ortak noktamız aynı; dünyaya ve insanlara müziği sevdirmek...
La Casa De Papel'in solisti Cecillia Krull, İstanbul'da olma ve bu akşam Harbiye gibi ünlü bir mekanda Burak Yeter ile vereceği konser öncesi şunları söyledi:
Çok mutluyum. İnanılmaz bir kitle ve İstanbul'da bu son konserimiz. Burası müthiş bir şehir. Baklava yedim, bayıldım. Bir de birkaç kelime Türkçe öğrendim. Seni seviyorum, evet, teşekkür ederim. Ben Türkiye'ye ilk kez gelmiyorum. Daha önce de geldim. İzmir, Marmaris, Bodrum gibi muhteşem yerlere gittim.
Cecillia Krull, "La Casa De Papel'de şarkı söyledikten sonra hayatınızda ne değişti?" sorusuna, "Rüyalarım gerçek oldu. Dünyanın birçok yerinde performans gösterdim. Herkesin sahip olmak istediği bir üne sahibim, daha ne isteyeyim?" yanıtını verdi.
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