DHA'nın haberine göre; dünyaca ünlü dizi La Casa De Papel dizisinin jenerik müziğini de hazırlayan DJ Burak Yeter, Alanya'daki bir mekanda hayranlarıyla buluştu.

Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda mikser başına geçen Yeter, birbirinden hareketli yerli ve yabancı şarkıları çalarak Alanyalı eğlence severleri müziğe doyurdu.

"BURASI BENİM İKİNCİ EVİM"

Sahne performansı öncesinde gazetecilere konuşan Burak Yeter, "Alanya'da olmaktan çok mutluyum. Buranın benim ikinci evim olduğunu her zaman söylüyorum. Çok fazla geldiğim yerlerden biri. Alanyalılarla bu coşkuyu yaşamaktan dolayı mutluyum" dedi.

"O ŞARKI İLE 77 ÜLKEDE BİRİNCİLİK YAŞAMIŞTIK"

İtalyan şarkıcı Elodie'nin vokalini yaptığı ve Avrupa müzik listelerinde en çok dinlenenler arasına giren Friday Night parçası hakkında da konuşan Burak Yeter, "Friday Night ile çok ciddi bir çıkış yakaladık. Çünkü şarkının vokali Elodie'ye ait. Kendisi İtalya'nın çok ünlü bir ses sanatçısı. Kendisi de şarkıya çok büyük renk kattı. Aynı zamanda Friday Night ile beraber biz yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz 'Tuesday' şarkısıyla 77 ülkede birincilik yaşamıştık ama bu bizim 2 senemize mal oldu. Bu parçayı İtalya'da çıkardığımız gün 1 numara oldu. Bu bizim için çok güzel ve çok heyecanlıyız" dedi.