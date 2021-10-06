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Burak Sergen-Nihan Ünsal boşanıyor! İhanet iddiası doğru çıktı - Magazin haberleri

Burak Sergen-Nihan Ünsal boşanıyor

Burak Sergen'in, dört ay önce nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtığı ileri sürülmüştü. Ünlü oyuncunun menajerlik şirketi çıkan haberleri doğruladı

06.10.2021 - 11:42 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ve 46 gün sonra hastaneden taburcu edilen oyuncu Burak Sergen, dört ay önce Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu.

  • FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, HESAPLAR KAPATILDI

    Ancak Sergen'in Ünsal'ın ihanetine uğradığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Ünlü oyuncu eşiyle yer aldığı fotoğrafları sildi, Nihan Ünsal ise sosyal medya hesaplarını kapattı.

  • Ünlü oyuncunun menajerlik şirketi ise çıkan haberleri doğruladı.

  • ESKİ EŞTEN DESTEK

    Burak Sergen'e 2018 yılında boşandığı eski eşi ve oğlu Cansın'ın annesi Işıl Sergen'den destek geldi. 60 yaşındaki usta oyuncuya "Güçlü ol" mesajı veren Sergen, aynı zamanda hakkında çıkan "nafaka" haberlerine de açıklık getirdi.

  • "İYİ YA DA KÖTÜ GÜNLER HEPİMİZ İÇİN..."

    Işıl Sergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    İyi ya da kötü günler hepimiz için... Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım. Bugün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak Bey'le boşanma anlaşmamızda "15 milyon tazminat" aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır. Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Bir ricam da bugün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum.

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