Burak Sergen'in eşi Gizem Sergen: 4 - 5 kez evlilik teklifi aldım

"ANLATACAĞIMIZ ÇOK GÜZEL ŞEYLER VAR"

Yeni dizisi hakkında konuşan Burak Sergen; "Senaryomuz çok iyi, anlatacağımız çok güzel şeyler var. Yine kadrolu rollerimden biri olan Kapadokyalı bir iş insanını canlandırıyorum. Kapadokya'nın tamamı ona ait, sonra da bir rakip ortaya çıkıyor. Aile çekişmeleriyle birlikte oldukça eğlenceli olacak" ifadelerini kullandı.