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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu; "Kapadokya'da Aşk başkadır" dedirtti dedirtti - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu; "Kapadokya'da Aşk başkadır" dedirtti

        Burak Sergen ile eşi Gizem Sergen, Kapadokya'nın doğal güzellikleri ve mistik atmosferi altında romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 21:54 Güncelleme: 21.10.2024 - 21:54
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        Kapadokya'da aşk başkadır
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        Burak Sergen, SHOW TV'nin ilgiyle izlenen 'Siyah Kalp'in çekildiği Kapadokya'da eşi Gizem Sergen ile romantik anlar yaşadı.

        'Siyah Kalp'in repo olduğu gün, eşiyle Kapadokya'yı gezen Burak Sergen, romantik anları çektirdiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

        Kapadokya'nın doğal güzellikleri ve mistik atmosferi; Burak Sergen ile Gizem Sergen'in romantik anlarını daha da özel kıldı.

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        #Burak Sergen
        #Gizem Sergen
        #kapadokya
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