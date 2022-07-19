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Burak Sergen, Ayvalık’ta kamp kurdu - Magazin haberleri

Burak Sergen, Ayvalık’ta kamp kurdu

Koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Burak Sergen, sağlığına kavuşmasının ardından Balıkesir’in turistik ilçesi Ayvalık’ta kamp kurdu

19.07.2022 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Burak Sergen, Ayvalık'ta bir yandan yapacacağı çalışmaları programlarken, bir yandan da fırsat buldukça denize girip, bol bol güneşleniyor. Sergen, Ayvalık’ta bulunma nedeninin tatilden çok, önümüzdeki süreçteki işlerini programlamak olduğunu söyledi.

  • Yakalandığı koronavirüs nedeniyle oldukça sıkıntılı bir süreç atlattığını hatırlatan ünlü oyuncu, “Bu hastalığı da oldukça ağır geçirdim. Bu yüzden de Kazdağları benim için çok elzem bir yer. Bu sebeple Ayvalık’ı tercih ettik. Aynı zamanda da burada organizatörümle birlikte kurduğumuz Burak Sergen Tiyatrosu’nun planlamalarını yapıyoruz. ‘Turneleri ne zaman yapalım?’, ‘Nerede oynayalım?’ gibi konularda görüşmelerimiz var” dedi.

  • Bugüne kadar tatil tercihlerini genelde Güney Ege’den yana yaptığını ama Kuzey Ege’yi yeni yeni keşfetmeye başladığını kaydeden Sergen, “Özellikle geceleri bu bölgenin serinliği bana çok iyi geldi. Zaten koronavirüsü atlattım ama yine de çok titizlendik. Şimdi daha fazla özen gösteriyoruz rahatsızlanmamak için. Çünkü bu sene hayata geçireceğimiz bir sürü proje var, tiyatro var. Aynı zamanda benim bir rock grubum var. Bu müzik grubunu yeniden kuruyoruz. Birçok proje olduğu için özellikle sağlığımızı yerine getirelim dedik. Çok şükür hepsi yerine geldi” ifadelerini kullandı.

  • "PELİN ÖZTEKİN İLE SAHNEYE ÇIKIYORUZ"

    Bu yıl hayata geçirecekleri tiyatro oyunlarıyla ilgili de bilgiler veren sanatçı, “İlk oyunumuz, Kanadalı yazar Norm Foster’in yazdığı ‘Yanlış Çift’ ismini taşıyan iki kişilik bir oyun. Rahmetli Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin ile oynuyoruz. 10 Eylül’de prömiyerini yapacağız. Tabii bu Burak Sergen Tiyatrosu’nun ilk projesi olacak. Bu yüzden de çok heyecanlıyız. Bu organizasyonu ve müzik grubumuzun konser serilerini de Melkan Öz programlıyor. Yani hem müzik hem de tiyatro olarak yeni sezona başlayacağız. Tabii bu arada Kapodokya’da ‘Yer Eksi’ isimli bir film çektik. İnşallah şubat ayında vizyona girecek. Kapodokya’daki bu filmin çekimleri biter bitmez Ayvalık’a geldim zaten” diye konuştu.

  • Önümüzdeki süreçte birçok dizi-film için de tekliflerin geldiğini ve bunları da değerlendirdiklerini açıklayan Sergen, "Şu an için net değil ama bu yıl dizi film çalışmalarımız da olacak. Dizi-film, tiyatro, sinema ve kurduğumuz müzik grubuyla önümüzdeki sezon bizi son derece yoğun bir iş temposu bekliyor” dedi.

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