"KUZEY EGE'Yİ PAS GEÇMİŞİZ"

Ayvalık’a çok eskiden geldiğini ancak o zamanlar ilçenin adeta küçük bir köy gibi olduğunu kaydeden Sergen, “Ayvalık, aslında çok güzel bir zeytin kokusu. Çok güzel zeytin ağaçları. Yeşil ile mavinin kucaklaştığı çok güzel bir yer. Az önce de ifade ettiğim gibi, biz hep Güney Ege’ye takmışız kafamızı. Meğer Kuzey Ege’de kaçırdığımız çok şey varmış. Kuzey Ege gerçekten çok değerliymiş. Ben yıllar sonra Ayvalık’ı yeniden keşfetmenin mutluluğu içindeyim. Hakikaten de Edremit Körfezi’nin her tarafı çok güzel. Özellikle Ayvalık ve Cunda Adası. Ben Ayvalık ve çevresini çok pas geçmişim. Bunu şimdi daha çok anladım. Ama bundan sonra sık sık bu güzel cennete geleceğim” diye konuştu.