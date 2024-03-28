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        Haberler Dış Yazar Burak Özçivit kimdir, kaç yaşındadır? Burak Özçivit’in hayatı ve biyografisi

        Burak Özçivit kimdir, kaç yaşındadır? Burak Özçivit’in hayatı ve biyografisi

        Ekranların en karizmatik ve yakışıklı bulunan oyuncularından biri olan Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile evliliğiyle de sıkça gündeme geliyor. Hayatı merak konusu olan oyuncu, şimdilerde Kuruluş Osman yapımıyla ekranlara çıkıyor. Ülkemizde ve yurt dışında birçok hayranı olan Burak Özçivit kimdir, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi ne? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:20
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        Burak Özçivit kimdir, kaç yaşındadır?
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        BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

        İnternet kullanıcıları, “Burak Özçivit kimdir?” sorusunun cevabını sık olarak öğrenmek istiyor. Burak Özçivit, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Bakışlarıyla ve oyunculuğuyla büyüleyen sanatçı, bir dönem modellik de yapmıştır. Özçivit’in Burçin Özçivit adında bir kız kardeşi de bulunur. Lise eğitimini Kazım İşmen Lisesi’nde bitiren Özçivit, lisans eğitimi için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü’nü tercih etmiştir.

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        BURAK ÖZÇİVİT KAÇ YAŞINDA?

        İnternet üzerinde sanatçı hakkında en fazla sorulan sorulardan biri de “Burak Özçivit kaç yaşında?” sorusudur. 24 Aralık 1984 doğumlu oyuncunun şu anki yaşı 40’tır. 2003 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında “Gelecek Vadeden” seçilmiştir. Bundan sonrasında ise “Uğurkan Erez Ajans” şirketiyle çalışmaya başlamıştır.

        BURAK ÖZÇİVİT NERELİ?

        Burak Özçivit nereli?” sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Başarılı oyuncu Burak Özçivit, 24 Aralık 1984’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ancak oyuncunun aslen Gaziantep’li olduğu bilinmektedir. “Malkoçoğlu” ve “Kamran” gibi karakterlerle hafızalara kazınmıştır.

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        BURAK ÖZÇİVİT HAYATI KARİYERİYLE NASIL KESİŞTİ?

        Burak Özçivit hayatı kariyeriyle katıldığı yarışma programından sonra kesişmiştir. Bu yarışmada seçildikten sonra bir ajans ile çalışmaya başlamıştır. Sonrasında 2005’te düzenlenen “Best of Model Turkey” yarışmasına yeniden katılmış ve bu kez birinci olmuştur. Ayrıca “Best Model of The World” yarışmasında ise ikinci olarak seçilmiştir. Özçivit, Abbate, Tween, Faruk Saraç ve Network gibi birçok markanın defilesinde yürüyen isimler arasındadır.

        Burak Özçivit’in ilk televizyon deneyimi ise 2006 itibarıyla olmuştur. Bu yılda yayınlanan “Eki 18” isimli diziyle popüler olan Özçivit, sonrasında Kanal D’de yayınlanan “Zoraki Koca” dizisinde “Ömer” karakterini oynamıştır. 2007’de “Musallat” isimli sinema filminde “Suat” rolünü oynayan oyuncu, 2008 yaz aylarıyla birlikte “Baba Ocağı” yapımında rol almıştır. “Gossip Girl” yapımından esinlenerek yazılan “Küçük Sırlar” dizisinde “Çetin” karakterini canlandırmıştır. Kariyerinde ilk iki ödülünü kazandığı Muhteşem Yüzyıl “Malkoçoğlu” karakterini ise 2011- 2013 yılları arasında oynamıştır.

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        Takvimler 2013’ü gösterdiğinde ise “Çalıkuşu” dizisinde “Kamran” rolünü canlandırmıştır. Bu dizi, Reşat Nuri Güntekin’in aynı isimli romanından uyarlamadır. Çalıkuşu dizisinde başrol paylaştığı Fahriye Evcen ile ilişki yaşamaya başlamıştır. İkili, yeniden bir araya gelerek “Aşk Sana Benzer” filminde oynamışlardır.

        2015 ve 2017 yılları arasında süren “Kara Sevda” dizisinde rol alan Özçivit, her oynadığı karakterde seyircinin beğenisini biraz daha kazanmıştır. 2015’te ilişkiye başladığı Fahriye Evcen ile 2017’de nikâh masasına oturan Özçivit, şu an iki çocuk babasıdır ve Kuruluş Osman dizisinde aktif olarak oynamaktadır.

        BURAK ÖZÇİVİT’İN KİŞİSEL HAYATI

        Burak Özçivit, 2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişki yaşamaya başlamıştır. İkili, 29 Haziran 2017’de Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlenmiştir. 13 Nisan 2019’da İstanbul Amerikan Hastanesi’nde Karan isimli oğulları dünyaya gelmiştir. Çiftin daha sonra 18 Ocak 2023’te İstanbul Amerikan Hastanesi’nde ikinci oğulları doğmuştur. Bu çocuklarına ise “Kerem” adını vermişlerdir.

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        BURAK ÖZÇİVİT’İN OYNADIĞI YERLER

        • 2006-2007 Eksi 18 Murat Başrol oyuncusu
        • 2007-2008 Zoraki Koca Ömer Özpolat
        • 2008-2009 Baba Ocağı Güven
        • 2009-2010 İhanet Emir
        • 2010-2011 Küçük Sırlar Çetin Ateşoğlu
        • 2011-2013 Muhteşem Yüzyıl Malkoçoğlu Bali Bey
        • 2013-2014 Çalıkuşu Kamran
        • 2015-2017 Kara Sevda Kemal Soydere
        • 2019 Kuruluş Osman Sultan Osman Bey

        Sanatçının rol aldığı sinema filmleri aşağıda sıralanmıştır;

        • 2007 Musallat- Başrol oyuncusu
        • 2013 Zarafa- Hasan Yardımcı oyuncu
        • 2015 Aşk Sana Benzer- Balıkçı Ali Başrol oyuncusu
        • 2016 Kardeşim Benim- Hakan
        • 2017 Kardeşim Benim 2
        • 2018 Can Feda Yüzbaşı Alparslan

        Burak Özçivit’in oynadığı reklam filmlerinin listesi;

        • 2010 Hobby For Men
        • 2013-2014 Clear Men
        • 2013-2014 Pepsi
        • 2016 Clear Men
        • 2017-2018 Emaar Square Mall
        • 2019 Clear Men
        • 2018 Altın Yıldız Classics
        • 2021 Trem Global
        • 2022 Tor Holding
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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