Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır? Cem Yılmaz’ın hayatı ve biyografisi

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Cem Yılmaz, 2007 yılında kendisine ait olarak kurduğu “CMYLMZ Fikir Sanat” adındaki televizyon, sinema, sahne ve diğer yapım projelerinin yürütüldüğü şirket ile birçok çalışmaya imza atmıştır. Kendi şirketi bünyesinde oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmenlik yapan Yılmaz, 2012- 2013 yılları arasında ünlü oyuncu Ahu Yağtu ile evlenmiştir. Sanatçının bu evlilikten Kemal Yılmaz isminde bir çocuğu olmuştur.

CEM YILMAZ KİMDİR?

İnternet üzerinde en sık aratılan soruların başında “Cem Yılmaz kimdir?” sorusu geliyor. Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 doğumlu Türk sanatçıdır. Baba adı Arif, anne adı Sabahat olan Cem Yılmaz’ın Özge adında bir kız kardeşi ve Can adında bir ağabeyi de vardır. Ağustos 1995’ten beri popüler yayın hayatında olan sanatçı, günümüzde hâlâ çalışmalarına devam eder.

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CEM YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

En çok sorulan sorulardan biri de “Cem Yılmaz kaç yaşında?” sorusudur. 23 Nisan 1973 tarihinde dünyaya gelen Cem Yılmaz’ın şu anki yaşı 51’dir. 1995 yılında sanat camiasına giren Cem Yılmaz, yaklaşık 30 yıldır mesleğine devam etmektedir.

CEM YILMAZ NERELİ? Aklınızdan “Cem Yılmaz nereli?” sorusu geçmiş olabilir. İstanbul Kocamustafapaşa’da doğan Cem Yılmaz, aslen Sivaslı bir sanatçıdır. İlkokul hayatına doğduğu yer olan Kocamustafapaşa’da başlamış ve liseyi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Listesi’nden bitirmiştir. CEM YILMAZ HAYATI REKLAM Cem Yılmaz hayatı ve biyografisi, hayranları tarafından en fazla araştırılan konuların başındadır. Dikkat çekici senaryoları, güldürücü yapımları ve sevilen oyunculuğuyla bilinen Yılmaz, ilk çalışmalarına Leman Dergisi’nde karikatür çalışmalarıyla başlamıştır. Bu sırada Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde lisans eğitimini sürdürmektedir.

Sanatçının ilk stand- up gösterisi ise Leman Kültür’de 1995 yılının Ağustos’unda yapılmıştır. Aynı sene Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sahne almaya başlayan sanatçı, 2001 yılının sonuna dek 1200’ün üzerinde gösteri yapmıştır. Ülkemizin yanı sıra Amerika ve Avrupa’da da sahne alan Yılmaz, 4 farklı karakterde oynadığı “G.O.R.A” yapımıyla milyonları sinema salonuna çekmeyi başarmıştır. CEM YILMAZ ÖDÜLLERİ 2006- 11. Sadri Alışık Ödülleri- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Organize İşler)

2007- 12. Sadri Alışık Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Hokkabaz)

2011- 4. Yeşilçam Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Av Mevsimi)

2016- 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri- Sinema Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (İftarlık Gazoz)

CEM YILMAZ’IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR 1991- Laf Lafı Açıyor (Kendisi) (Tv Programı)

1993- İbo Show (Kendisi) (Tv Programı)

1994- Televole (Kendisi) (Tv Programı)

1995- Bir Demet Tiyatro (Bahadır) (TV Dizisi)

1996- Beyaz Show (Kendisi) (Tv Programı)

1998- Her Şey Çok Güzel Olacak (Altan Çamlı) (Sinema Film)

2000- Vizontele (Fikri) (Sinema Filmi)

2003- G.O.R.A (Arif Işık/Erşan Kuneri/Kubar/Logar) (Sinema Filmi)

2004- Simbiyotik (Sinema Filmi)

2005- Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2005- Organize İşler (Müslüm Duralmaz) (Sinema Filmi)

2006- Hokkabaz (İskender Tünaydın) (Sinema Filmi)

2007- Arı Filmi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008- A.R.O.G (Arif / Logar / Kaaya) (Sinema Filmi)

2008- Canım Ailem (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009- Arthur: Maltazar'ın İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009- Yahşi Batı (Aziz Vefa) (Sinema Filmi)

2009- Avrupa Yakası 6. Sezon (190. Bölüm) (TV Dizisi)

2010- Av Mevsimi (Deli İdris) (Sinema Filmi)

2010- Zefir (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2011- Arabalar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012- Şahane Misafir (Yusuf Antep) (Sinema Filmi)

2013- CM101MMX1 Fundamentals (Sinema Filmi)

2013- Yahşi Çin (Aziz Vefa) (Sinema Filmi)

2014- Pek Yakında (Zafer Yıldız/Beşir) (Sinema Filmi)

2014- Son Umut (Cemal) (Sinema Filmi)

2015- Ali Baba ve Yedi Cüceler (Ali Şenay-Boris Mancov) (Sinema Filmi)

2016- İftarlık Gazoz (Cibar Kemal) (Sinema Filmi)

2017- Deli Aşk (Sinema Filmi) 2017- Arif ile 216 (Sinema Filmi) Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

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