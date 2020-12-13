Gündemin sıcak konusu olan koronavirüs aşısıyla ilgili olarak yöneltilen soruya da cevap veren Evcen, "Aşı bir gelsin de hangisi doğru o zaman karar verilecek. Şimdiden bir şey söylemek olmaz." dedi.



Doğum sonrası verdiği kilolarıyla ilgili de konuşan Evcen, "Özel bir diyetim yok. Karan'ın peşinden koşturunca böyle oluyor." diyerek gülümsedi.