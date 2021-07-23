Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte - Magazin haberleri

Burak Özçivit ailesiyle yemekte

Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte müdavimi oldukları bir restorandaydı

23.07.2021 - 10:14 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen'in, Bodrum tatili tam gaz devam ediyor.

  • Her sene olduğu gibi geleneği bozmayan çift, önceki gün Karan'ın yemek yemeyi en çok sevdiği restoranda objektiflere yansıdı. İkili, böylelikle diğer ünlülerin aksine Bodrum'da ekonomik bir tatil yapılacağını da göstermiş oldu.

  • MAVİ TURA ÇIKTILAR

    Sezonun yorgunluğunu atıp, bol bol dinlenen Özçivit ile Evcen, geçtiğimiz günlerde mavi tura da çıkmıştı. Gümüşlük'ten tekneye binerek denize açılan ünlü çift, yaklaşık üç saat sonra geri dönerken objektiflere yansımıştı. 

  • TEKNENİN DÜMENİNE GEÇTİ

    Teknenin dümeninde yer alan ünlü oyuncuyu görenler, "Burak kaptan geliyor" diyerek, espri yapmıştı. Beyazlara bürünen ünlü çiftin rahat kıyafetler tercih ettiği görülmüştü.

  • "KARAN İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Öte yandan 2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, katıldığı bir etkinlikte evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Ünlü oyuncu, "Mutlu bir aile tek temel prensibe dayanıyor; o da sevgi... Burak çok iyi bir baba. Şefkatli, ilgili, hassas... Empati yeteneği oğlumuz doğduktan sonra daha da arttı. Karan için en iyisini yapmak için çabalıyorum." demişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!