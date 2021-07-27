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Burak Özçivit ailesiyle balık avına çıktı - Magazin haberleri

Burak Özçivit ailesiyle balık avına çıktı

Eşi Fahriye Evcen ve Karan ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, önceki gün balık avına çıktı. Ünlü oyuncu, tuttuğu balığı oğluna göstermeyi ihmal etmedi. Karan'ın heyecanı ise objektiflere yansıdı

27.07.2021 - 13:54 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in tatili tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda oğulları Karan ile birlikte soluğu Bodrum'da alan çift, tatillerinden kesitleri de takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

  • "KARAN'IN GU GU'SU"

    Önceki gün olta balıkçılığı yöntemiyle avlanan Burak Özçivit, büyük bir balık yakaladı. Özçivit, tuttuğu balığı oğluna da göstermeyi ihmal etmedi. Karan'ın gördüğü balık karşısında yaşadığı heyecan objektiflere böyle yansıdı. 36 yaşındaki oyuncu, paylaşımını "Karan'ın Gu Gu'su..." notuyla Instagram'dan yayınladı.

  • "BU DOLABA NASIL SIĞACAK?"

    Eşini tebrik eden Fahriye Evcen'de Burak Özçivit'in gönderisine, "Bu dolaba nasıl sığacak?" diyerek, esprili bir yorum yaptı. Instagram'da 18,4 milyon takipçisi bulunan Özçivit'in paylaşımları kısa sürede 700 binden fazla beğeni aldı.

  • AİLE YEMEĞİ

    Her sene olduğu gibi geleneği bozmayan çift, geçtiğimiz günlerde Karan'ın yemek yemeyi en çok sevdiği restoranda objektiflere yansımıştı. İkili, böylelikle diğer ünlülerin aksine Bodrum'da ekonomik bir tatil yapılacağını da gözler önüne sermişti.

  • MAVİ TURA ÇIKTILAR

    Sezonun yorgunluğunu atıp, bol bol dinlenen Özçivit ile Evcen, geçtiğimiz günlerde mavi tura da çıkmıştı. Gümüşlük'ten tekneye binerek denize açılan ünlü çift, yaklaşık üç saat sonra geri dönerken objektiflere yansımıştı.

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