90'ların unutulmaz pop şarkıcılarından biri olan Burak Kut'un hayat hikayesi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



Burak Kut Kimdir?

Doğum Tarihi: 27.08.1973

Nereli: İstanbul

Boyu: 1,81

Kilosu: 65

Kaç Yaşında: 47

Mesleği: Sanatçı, Oyuncu

Burcu: Başak

Burak Kut Biyografisi

Burak Kut pop müziği sanatçılarının yanı sıra sinema ve dizi oyunculuğu da yapmıştır. 27 Ağustos 1973 İstanbul doğumludur. Burak Kut'un müziğe ilgisi çok küçük yaşlardan itibaren başlamış ve meraklı giderek artmıştır bu merakı sayesinde müziği olan aşkı sevgisi büyük bir şiddetle büyümüştür. Burak Kut henüz Çapa Ortaokulu'na giderken okul orkestrası ile müzik çalışmaları yapmıştır daha sonra Şehremini Lisesi ne giden orada müzik dersinin yapılmaması sebebiyle 2. yılında okulda ayrılmıştır ve İstanbul Anadolu güzel sanatlar lisesine başvurarak sınıfa birincilikle girmeye hak kazanmıştır. Burak Kut burada flüt ve piyano eğitimi almıştır. Burak Kut kendini lise yıllarında göstermeye başlamıştır ve okul korosunun Solistliğini üstlenmiştir. Okulu adına katıldığı Milliyet gazetesinin düzenlediği müzik yarışmalarında 3 yıl Ardı ardına birinci olmuştur.

Burak Kut liseden mezun olduktan 2 yıl sonra yapımcısı olan Hakan Peker ile anlaşarak ilk albümünü 29 Nisan 1994'te çıkarmıştır ilk albümünün adı Benimle Oynama adını taşıyan albüm hem müzik hem sözleriyle ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Bu albümü satış rekorları kırarak bir milyona yakın gelir elde etmiştir. Burak Kut bu albümü çıktıktan sonra Türkiye'nin veba tuttu lakabı ile anılmaya başlanmıştır Bu önemli çıkışı sonrası iki sene içerisinde 250 300 civarında konser vererek tüm müzikseverlere kendini kanıtlamış ve sevdirmiş tır. Birçok başarıyı beraberinde getiren bu albümle birlikte ayrıca birçok müzik ödülünün de sahibi olmuştur.

Ünlü sanatçı Burak Kut 2. albümü nereden geldim nerelere gideceğim E 1995 senesinin Ağustos ayında çıkarmıştır. Bu şarkının klibini de Londra'da çekmiştir. Bu ay bundan sonra söz ve beste yazarlığı yapmaya ağırlık veren sanatçı yine aynı şekilde Türkiye dışında New York'ta Yaşandı bitti adlı parçasına klip çekerek milyonlarca kitleye ulaşmıştır. Burak Kut 100 kişilik Senfoni Orkestrası ve Sarah Brigmanthla yaptı diyetle herkesin gönlüne taht kurmuştur. Burak Kut İzmir Bursa AKM Lütfi Kırdar da Senfoni orkestraları ile çeşitli zamanlarda verdiği konserlerle sadece bir pop sanatçısı olmadığını Başarılı bir şekilde kanıtlamıştır. Burak Kut Opera ve tango parçalarıyla da seslendirdiği şarkıları büyük ses getirmiştir.

Burak Kut Notre Dame'ın Kamburu adlı filminin müziğini de ayrıca seslendirmiştir. Bu seslendirmesini den dolayı da yurtdışında adından sıkça söz ettirmiştir. Burak Kut 1997'de Birleşmiş Milletler'in himayesi mavi Jean sponsorluğunda Sakis Rouvasile yeşil Hatta dillere destan bir konser vermiştir. 2000 yılının Eylül ayında tüm sözle bestelerinin kendine ait olduğu bir albüm çıkartmıştır. 2002 senesinde sinema sektörüne girerek O Şimdi Asker adlı filmde rol almıştır ve 7 yıl aradan sonra 17 Mayıs 2007'de komple adlı albümüyle müzik marketlerinde ses getirmiştir. Star TV'de yayınlanan de yapımcılığını Koliva filminin üstlendiği ömrü kısa süren Aşk Kapıyı Çalınca adlı dizide oynamıştır. Burak Kut sanatçı Meyra'nın 22 Haziran 2009'da çıkan meyve ve dörtkenar adlı albümü ne katkıda bulunan sanatçı ile beraber Karar Bize Ait şarkısında başarılı bir şekilde düet yapmıştır. Burak Kut 2011'de Dr Cansel Yeni ile evlenmiştir ve bu evliliklerinden Aden Bucan adlı kızları olmuştur. Burak Kut 9 Ekim 2013 Tarihinde 4 parçadan oluşan sevginin her hali albümünü çıkarmıştır ve ilk klibi ver Allah ikinci klibini ise Hani parçasına çekmiştir. Bu albümdeki Ver Allah şarkısı hem gribiyle olsun hem de sözleriyle olsun büyük bir kitleye ulaşmıştır. 12 Mart 2014 tarihinde Kanal D sonra Atv’de çekilmekte olan Bülent Emrah Parlak ile başrol oyunculuğunu üstlendiği Ankara'nın Dikmeni dizisinde Latif Kutlu karakterini başarılı ve düzgün bir şekilde gerçekleştirmiştir. Burak Kut basında çıkan haberler de oyunculuğu sevdiğini ve bu alanda başarılı bir şekilde devam edeceğini açıklamıştır.

Burak Kut'un Albümleri

• Benimle Oynama 1994

• Çılgınım 1995

• Nereden Geldim Nerelere Gideceğim 1997

• Küçük Prens 2000

• Burak Kut 2007

• Komple 2009

Maxi Single

• Derdim Var 1997

• Sevginin Her Hali 2013

• Ver Allah 2014

Burak Kut’un Rol Aldığı Diziler

2007 Aşk Kapıyı Çalınca (Emre Zeybek)

2009 Altın Kızlar (Konuk Oyuncu)

2011 Nuri (Umut)

2014 Güldür Güldür (Kendisi)

2014 Ankara’nın Dikmen’i (Latif)

2014 Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi)

2018 Tozkoparan