Burak Kapacak resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımız, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır.

Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!"

Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül ile özdeşleşen 77 numaralı formayı giyecek.

Gökhan Gönül, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Çaykur Rizespor'a gidince 77 numara boş kalmıştı.