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Burak Hakkı: Baba olmak hayata bakışımı değiştirdi - Magazin haberleri

Burak Hakkı: Oğluma bir şey bırakmak istedim

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Çanakkale Gelibolu'da arsa alıp çiftlik hayatı yaşayan Hakkı, "Oğlum doğduğunda ona bir şey bırakmak istediğim için böyle bir yatırım yaptım" dedi. Hakkı ayrıca, baba olmasının ardından hayatındaki değişiklikleri de açıkladı

01.08.2021 - 10:13 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programında oyuncu Burak Hakkı'yı konuk etti.

  • Burak Hakkı, "Basketbolu bırakmasaydı şu an nasıl bir hayatın olurdu?" sorusuna, "Çok merak ediyorum aslında. Hiçbir şeyden pişman değilim, şu anki konumumdan dolayı iyi ki oyuncu olmuşum, iyi ki modellik yapmışım diyorum. Ama tabii ki basketbolu çok büyük bir keyifle oynuyordum. Mecbur kaldım bırakmaya. Açıkçası her şeyi bir anda yapmanız imkansız" cevabını verdi.

  • "MODA DERGİLERİYLE İLGİLENİYORDUM"

    Modellikle ilgili kimsenin bir yönlendirmesi olmadığını söyleyen Hakkı, "Moda dergileriyle ilgileniyordum. Onları okumak ve izlemek hoşuma gidiyordu. Dolayısıyla bunun bir iş olduğunu fark ettim ve ilgi duydum. O yaşlarda biraz da zayıf bir çocuktum. Başladıktan sonra hayatım değişti açıkçası" dedi.

  • Modellik yaptığı dönemlerde bu sektörün günümüze kıyasla daha aktif olduğunu belirten Hakkı, "Günde üç iş yaptığımızı hatırlıyorum. Çekimler, reklam filmleri, yurt dışında fuarlar, Türkiye’de fuarlar… Yoğun bir tempoya girdim ve dolayısıyla da bir anda basketbolu bir köşeye bırakmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

  • "OYUNCULUKTA DA DİSİPLİN ŞART"

    Burak Hakkı, "Oyunculukta da disiplin şart. Oyunculuk bütün mesleklerin en zirvesi diyebilirim. Bir süre sonra spor sizi bırakacak fiziksel olarak. Belli bir süre aktivite yapıyorsunuz ve otuzdan sonra performansınız düşüyor, kırktan sonra bitiyor. Ama oyunculuk öyle değil, oyuncukta istiyorsanız 80-90 yaşına gelin kendinizi geliştirebilirsiniz ve hala sizin önünüzde bir şans var. Dolayısıyla bir umudunuz var" sözleriyle açıklamalarına devam etti.

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