Oyunculuğa başlamasında Türker İnanoğlu’nun ikna edici olduğunu belirten Hakkı, şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi anlattı ve hakikaten ben o zaman çok acemiydim. Eğitimim de yok o zaman. Ben bir işi yapmak istiyorsam düzgün yapmak istiyorum. Bilmediğim işe pek karışmam, yapmam. Mankenlikle oyunculuk çok farklı şeyler. .. Bunları birbirine bağlayan tek özelliği görselliğe ihtiyaç var. Fiziksel olarak düzgün erkek ve düzgün kadınlara ihtiyaç duyulabiliyor. Türker abi bende bir şey görmüş olacak ki böyle bir teklif yaptı. Dördüncü bölümde de benle toplantı yaptılar..."