Ünlü sunucunun eşi Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Aslan Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir gelişmeyi teyit etmek mümkün değil. Doktorları durumun stabil olduğunu ve tedavinin devam ettiğini söylüyorlar." dedi.