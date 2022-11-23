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Bunge ve Fransız şirket BZ Group stratejik ortaklığa adım atıyor

Dünyanın en büyük tahıl şirketlerinden biri olan Bunge Ltd, Fransız şirketi BZ Group'un yüzde 49'unu satın almak için anlaştı ve şirketlerden Salı günü yapılan açıklamaya göre, Beuzelin ailesi kalan yüzde 51 hissesini elinde tutuyor

Giriş: 23.11.2022 - 08:53 | Güncelleme: ABONE OL
Bunge Avrupa pazarındaki gücünü artırıyor
Bunge Avrupa pazarındaki gücünü artırıyor
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Dünyanın en büyük ABD merkezli tarım ve gıda şirketlerinden biri olan Bunge, Fransız tahıl şirketi ve Avrupa'nın en büyük tahıl ihracatı şirketi BZ Group'un yüzde 49'unu satın alacak.

BZ Group, Fransa'nın kuzeybatısında yaklaşık 575 bin ton tahıl, yağlı tohum ve bakliyat topluyor ve yılda yaklaşık 1,5 milyon ton tarım ürünü işliyor. Beuzelin ailesi kalan yüzde 51 hissesini elinde tutmaya devam ediyor.

BZ Group'un başkanı ve CEO'su Florent Beuzelin, ortaklığın şirketin tarihinde yeni bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bunge, halihazırda Rouen ve Dunkerque, Montoir ve La Pallice büyük ihracat merkezleri de dahil olmak üzere Fransa'daki diğer dokuz liman üzerinden ihracat yapıyor. Şirket, bu ortaklık ile Fransız pazarındaki gücünü ve küresel erişimini artıracak.

Bu ortaklığın, giderek daha değişken ve zorlu bir pazar ortamında operasyonel ve ticari işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca, Bunge Batı Avrupa'nın en büyük tahıl ihracat tesisi olan Rouen'deki liman terminalindeki tesisi genişletme fırsatı da sağlayacak.

2000 yılından bu yana Türkiye'de de faaliyet gösteren Bunge, 2016 yılında Türk markalarından Komili, Kırlangıç, Sezai Ömer Madra markaları da bünyesine katmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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